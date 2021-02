Πολιτική

Μαξίμου σε Τσίπρα για Κουφοντίνα: ο νόμος ισχύει για όλους

Η απάντηση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

Απάντηση στην ανακοίνωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε από το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού. O Aλέξης Τσίπρας νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση μέσω της οποίας ζητούσε την αλλαγή της στάσης της κυβέρνησης για να σωθεί η ζωή του απεργού πείνας, κρατούμενου Δημήτρη Κουφοντίνα, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση του εκπροσώπου του Κινήματος Αλλαγής.

"Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαδήλωναν σήμερα υπέρ του καταδικασμένου για 11 δολοφονίες Δ.Κουφοντίνα υπό το σύνθημα «όταν οι αντάρτες θα μπαίνουν στην Αθήνα το Σύνταγμα θα λέγεται πλατεία Κουφοντίνα». Ένας από τους πρώτους νόμους της κυβέρνησής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν να δώσει ειδικά προνόμια στον Δ. Κουφοντίνα. Και σήμερα έρχεται ο κ.Τσίπρας και αντί να ζητήσει από τον καταδικασμένο να διακόψει την απεργία πείνας, καλεί την κυβέρνηση να κάνει δεκτό το αίτημά του να επιλέξει εκείνος την φυλακή στην οποία θα εκτίσει την ποινή του", αναφέρεται απο το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού.

"Σε ένα Κράτος Δικαίου, ο νόμος ισχύει για όλους, ακόμη και για εκείνους που τους περιφρονούν, δεν δείχνουν ίχνος μεταμέλειας και προσβάλουν τη μνήμη των θυμάτων τους, κάνοντας επιδεικτικά βόλτες στα σημεία που τα δολοφόνησαν. Δεν είναι δυνατόν, όμως, ο Δ.Κουφοντίνας να επιλέξει εκείνος τη φυλακή κράτησης του υπό την απειλή της αυτοχειρίας. Θα μπορούσε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη μεταγωγή του, αλλά δεν το κάνει κι εκβιάζει.

Με σεβασμό στο Κράτος Δικαίου και στις ανθρωπιστικές αξίες, παρέχεται στον κατάδικο κάθε δυνατή ιατρική φροντίδα. Προνομιακή μεταχείριση, όμως και παραβίαση της έννομης τάξης δεν είναι δυνατόν να ζητείται και μάλιστα από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης", καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.