Κοινωνία

Κορονοπάρτι με 75 άτομα σε βίλα!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτοι έμειναν και οι αστυνομικοί από το πλήθος που βρήκαν μέσα στο σπίτι. Συλλήψεις και πρόστιμα.

Κορονοπάρτι με 75 άτομα έκαναν ασυνείδητοι σε βίλα στην Αρτέμιδα.

Ως διοργανωτές φέρονται δύο αλλοδαποί φοιτητές πυο βρίσκονται στην Ελλάδα μεσω του προγραμματος ανταλλαγής φοιτητών Erasmus. Ειναι ένας 28χρονος Ιταλός και ένας 20χρονος Γάλλος, οι οποίοι συνελήφθησαν και καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο από 3.000 ευρώ ο καθένας.

Το πάρτι ήταν καλά οργανωμένο. όμως οι διοργανωτές και οι καλεσμένοι άκουγαν μουσική στη διαπασών, προκαλώντας τις αντιδράσεις περιοίκων, που κάλεσαν την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο, κατόπιν συνεννόησης με Εισαγγελέα.

Συνολικά στο σπίτι βρέθηκαν 75 άτομα, δύο διοργανωτές και 73 καλεσμένοι. Η αστυνομική επιχείρηση ήταν μεγάλης διάρκειας, καθώς οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο σε έναν προς έναν τους παριστάμενους.

Μετά τη σωματική έρευνα, ακολούθησε η διαδικασία επιβολής προστίμων για τους 73 καλεσμένους, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν από 300 ευρώ.