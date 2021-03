Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA: η πρώτη γυναίκα αστροναύτης που διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών

Η Χέιλ Αρσένο, που έχει τεχνητά οστά, θα μπει σε τροχιά γύρω από τη γη, μέχρι το τέλος του έτους!

Εξαιρετικά συγκινητική είναι η ιστορία της Χέιλ Άρσενο. Η Αμερικανίδα αστροναύτης θα γίνει η πρώτη γυναίκα της NASA, που θα συνοδεύσει την πρώτη διαστημική αποστολή αποκλειστικά για πολίτες στο τέλος του 2021, αφού κατάφερε να νικήσει τον καρκίνο των οστών, με τον οποίο διαγνώστηκε.

Στο τέλος της τρέχουσας χρονιάς θα μπει σε τροχιά γύρω από την Γη καθώς θα πάρει μέρος στην πρώτη διαστημική αποστολή που θα αποτελείται αποκλειστικά από πολίτες.

Η Χέιλι ήταν μόλις 10 χρόνων όταν διαγνώστηκε με καρκίνο των οστών. Με απίστευτη γενναιότητα η μικρούλα αντιμετώπισε με αισιοδοξία και χαμόγελο την ασθένειά της, υποβλήθηκε σε αμέτρητες χημειοθεραπείες και θεραπευτικές αγωγές για ένα χρόνο στο νοσοκομείο Σεντ Τζουντ και τελικά βγήκε νικήτρια.

Οι γιατροί αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν μέρη των οστών της με προσθετικά και όμως αυτό το 29χρονο κορίτσι- πρότυπο είναι ένα από τα τέσσερα μέλη της διαστημικής αποστολής της Space-X με την ελπίδα να δείξει σε παιδιά με καρκίνο ότι όλα είναι δυνατά στη ζωή.

Εκτός από την Χέιλι, στο διαστημόπλοιο θα βρίσκονται δύο νικητές ενός διαγωνισμού και ο αρχηγός της αποστολής, Τζάρεντ Αϊζακμαν, ένας 38χρονος δισεκατομμυριούχος που χρηματοδοτεί ολόκληρο το κόστος της αποστολής.

Η Άρσενο είναι ο πρώτος άνθρωπος με καρκίνο των οστών που έγινε αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος με τεχνητά οστά που ταξιδεύει στο διάστημα και η νεότερη Αμερικανίδα που θα μπει σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Πηγή: enikos.gr