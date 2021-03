Αθλητικά

Super League: Ορίστηκε ο αγώνας Λαμία - ΑΕΛ

Πότε θα πραγματοποιηθεί η αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Τον ορισμό του αγώνα Λαμία–ΑΕΛ της 21ης αγωνιστικής της Super League στιςν 10/3 ανακοίνωσε η Super League. Να σημειωθεί πως το διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ είχε κάνει ομόφωνα δεκτή την έφεση της ΠΑΕ ΑΕΛ κατά της απόφασης της Επιτροπής Ιδιότητας και Μετεγγραφών της Ομοσπονδίας, που είχε ανακαλέσει τα δελτία των ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν από τους «βυσσινί» κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου.

Η απόφαση είχε ανακοινωθεί μερικές ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας πρωταθλήματος Λαμία-ΑΕΛ στη Λαμία, ο οποίος τελικώς δεν διεξήχθη λόγω του θέματος που είχε προκύψει με τα δελτία των Θεσσαλών. Η ανακοίνωση: «Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 34/23.02.2021 απόφασης του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League, ο αγώνας ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ – ΑΕΛ της 21ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Super League Interwetten, ορίζεται την Τετάρτη 10.03.2021 και ώρα 17:15.»