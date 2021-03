Παράξενα

Ανήλικη έσφαξε την γιαγιά της

Η 65χρονη εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της έχοντας στο σώμα της δεκάδες μαχαιριές.

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση της δολοφονίας μιας 65χρονης στο Μίσιγκαν, από την μόλις 14 ετών εγγονή της , η οποία την κατέσφαξε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Το όνομα της ανήλικης δεν δόθηκε στην δημοσιότητα, ενώ το θύμα, η 65χρονη Cynthia Mosby, εντοπίστηκε νεκρή στην κρεβατοκάμαρά της έχοντας στο σώμα της δεκάδες μαχαιριές.

Αμέσως η αστυνομία της επαρχίας Wayne του Μίσιγκαν κινητοποιήθηκε και λίγες ώρες αργότερα εντόπισε τη 14χρονη σε ένα ξενοδοχείο, περίπου 32 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας.

«Η κυρία Mosby ήταν νοσοκόμα στο επάγγελμα και μεγάλωσε η ίδια την εγγονή της, μόνη της. Οι προσευχές μας είναι στην οικογένειά της», ανέφερε ο εισαγγελέας Kym Worthy σε ανακοίνωσή του.

Η ανήλικη κρατείται και ήδη έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ανθρωποκτονίας από πρόθεση.