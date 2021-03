Οικονομία

Η Διαμαντοπούλου απέσυρε την υποψηφιότητα της για την προεδρία του ΟΟΣΑ

Στη σχετική της ανακοίνωση, εξέφρασε μεταξύ άλλων, την ευγνωμοσύνη της στον πρωθυπουργό, «για την συνεχή του εμπιστοσύνη και υποστήριξη».

Η Άννα Διαμαντοπούλου, με ανάρτηση της στο twitter, ανακοίνωσε την αποχώρηση της από την κούρσα για την προεδρία του ΟΟΣΑ, όπου είχε φτάσει στις τρεις κορυφαίες υποψηφιότητες.

«Αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για γενική γραμματέας του ΟΟΣΑ σε μια προσπάθεια διευκολύνω τις διαδικασίες συναίνεσης στην επιλογή που θα γίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά».

«Είμαι ευγνώμων στον πρωθυπουργό για την συνεχή του εμπιστοσύνη και υποστήριξη. Είμαι επίσης ευγνώμων σε όλες της χώρες – μέλη των οποίων η στήριξη κατέταξε την υποψηφιότητά μου στις τρεις κορυφαίες», συμπλήρωσε η κυρία Διαμαντοπούλου.