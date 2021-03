Τοπικά Νέα

Θρίλερ με ανθρώπινα οστά στο Αγγελοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση απο το μακάβριο εύρημα. Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία.





Ένα ανθρώπινο κρανίο εντοπίστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στη θαλάσσια περιοχή κοντά στη Μηχανιώνα και συγκεκριμένα στο Αγγελοχώρι του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ποιος εντόπισε το μακάβριο εύρημα ωστόσο άνδρες της αστυνομίας και το λιμενικό μετέβησαν άμεσα στο σημείο αποκλείοντας τον χώρο.

Σημειώνεται πως τα οστά περισυνελέγησαν και θα σταλούν προς εξέταση ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται περί εγκληματικής ή όχι ενέργειας.

Πηγή: grtimes.gr