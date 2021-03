Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Απαγόρευση εξόδου από καταυλισμό Ρομά λόγω έξαρσης κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκτακτα περιοριστικά μέτρα σε καταυλισμο Ρομά. Τι προβλέπεται με τα μέτρα που αποφάσισε η Πολιτική Προστασία

Την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο του Δήμου Πατρέων, για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας επέβαλε η Πολιτική Προστασία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα patrastimes, για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού, από την Τρίτη 2 Μαρτίου στις 06:00 μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαρτίου στις 06:00, υπέγραψε συγκεκριμένα μέτρα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου.

Στην απόφαση ορίζονται τα εξής:

-Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων του καταυλισμού, εξαιρουμένης της μετακίνησης για λόγους υγείας.

-Λήψη μέριμνας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Δήμο Πατρέων για την τροφοδοσία και την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, φάρμακα κ.α.) των διαμενόντων του καταυλισμού και για την κάθε είδους συνδρομή σε περιπτώσεις χρονίως πασχόντων και αναξιοπαθούντων

-Λήψη μέριμνας της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Δυτικής Ελλάδας για συνδρομή σε προσωπικό και μέσα, όπου και όταν απαιτηθεί

–Επιτήρηση και ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση (ΓΕ.Π.Α.Δ.) Δυτικής Ελλάδας για την τήρηση του γεωγραφικού περιορισμού των διαμενόντων του ανωτέρου καταυλισμού. -Την ανάληψη από τον Ε.Ο.Δ.Υ. της υποχρέωσης της διενέργειας γρήγορου τεστ αντιγόνου COVID-19 (rapid test) την 3η και 6η ημέρα επιβολής των περιοριστικών μέτρων των διαμενόντων στον καταυλισμό

Πηγή: patrastimes