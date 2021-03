Κόσμος

Στρίμωξε τσαντάκια με το αυτοκίνητο (βίντεο)

Η άμεση αντίδραση ενός οδηγού, η τρεχάλα του επίδοξου κλέφτη και η «σύλληψή» του από ντόπιους.

Πάνω σε έναν κλέφτη έπεσε με το αυτοκίνητό του αυτόπτης μάρτυρας κλοπής, σε περιοχή της Βραζιλίας.

Ο οδηγός, χωρίς δισταγμό, όταν είδε τον κλέφτη με το ποδήλατο να επιχειρεί να αρπάξει την τσάντα της γυναίκας, τον στρίμωξε στο πεζοδρόμιο με το αυτοκίνητό του.

Αν κι ο επίδοξος κλέφτης κατάφερε να ξεφύγει τρέχοντας, ντόπιοι κατάφεραν να τον πιάσουν και τελικά τον έδειραν.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια συνελήφθη.