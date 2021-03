Οικονομία

e-ΕΦΚΑ: ανοίγει η πλατφόρμα για τους νέους μηχανικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δυνατότητα να επιλέξουν ασφάλιση δίνεται στους νέους μηχανικούς, μέσω της υπηρεσίας.

Από την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, δίνεται η δυνατότητα σε νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση να επιλέξουν, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, την ειδική ασφαλιστική κατηγορία (έως 5 έτη ασφάλισης), όπως συμφωνήθηκε σε επικοινωνία του διοικητή του e-ΕΦΚΑ και του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Μετά την υποβολή του αιτήματος, θα ακολουθήσει η εκκαθάριση, η διόρθωση των ειδοποιητηρίων και ο συμψηφισμός των ποσών που έχουν καταβληθεί με οφειλές ή μελλοντικές ασφαλιστικές εισφορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόβλημα το οποίο δημιουργήθηκε για νέους μηχανικούς που εντάχθηκαν ετεροχρονισμένα στην ασφάλιση έχει οριστικά εξαλειφθεί από τον Οκτώβριο του 2020, μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας εγγραφής.

Συγκεκριμένα, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), πραγματοποιείται η απογραφή των νέων ασφαλισμένων και εκτυπώνεται η βεβαίωση που πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις περιπτώσεις έναρξης ατομικής δραστηριότητας από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες.

Ακολούθως, ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνεται, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), για την έναρξη της δραστηριότητάς τους από την ΑΑΔΕ και πραγματοποιείται η ένταξή τους στην ασφάλιση χωρίς σε κανένα στάδιο να απαιτείται επίσκεψη σε φυσικό υποκατάστημα.