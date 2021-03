Πολιτισμός

Ο Τσαρούχας κατέθεσε στον Εισαγγελέα νέους φακέλους με καταγγελίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΕΗ, ο οποίος πέρασε το κατώφλι της εισαγγελίας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

Νέους φακέλους καταγγελιών παρέδωσε στις εισαγγελικές αρχές ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΣΕΗ, Πασχάλης Τσαρούχας.

Ο κ. Τσαρούχας προσήλθε στην Εισαγγελία μετά τις 9.30 το πρωί όπου παρέμεινε επί περίπου μία ώρα, προσκομίζοντας στον εισαγγελικό λειτουργό νέους φακέλους που σχηματίστηκαν από τον πειθαρχικό έλεγχο που διενεργείται εντός του Σωματείου Ηθοποιών.

«Επισκέφθηκα τον Εισαγγελέα και έφερα νέους φακέλους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Θα σας παρακαλέσω να ρωτάτε ό,τι ( ρωτάτε) και τον εισαγγελέα. Ακολουθούμε την διαδικασία πάρα πολύ αυστηρά. Όσο λιγότερο μιλάμε τόσο πιο σωστά προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας», τόνισε σε δηλώσεις του ο κ. Τσαρούχας κατά την έξοδό του από το γραφείο του εισαγγελέα.

Ο ηθοποιός επανέλαβε πως ό,τι καινούριο υλικό έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΣΕΗ, θα το προσκομίσει στον Εισαγγελέα.