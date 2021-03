Life

“Παρουσιάστε!”: Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού (εικόνες)

Άφθονο γέλιο και επικές ατάκες στο αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Ακόμη ένα σπαρταριστό επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1, “Παρουσιάστε!” έρχεται, απόψε στις 21.00, στις οθόνες μας.

Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού

Οι διοικητές τρέχουν για να βρουν τα κρυμμένα σχέδια του Ταξίαρχου πριν φτάσουν οι αδίστακτοι κλέφτες! Το μόνο στοιχείο που έχουν όμως για να τους υποδείξει την τοποθεσία τους, είναι ένας αλλόκοτος γρίφος του Ταξίαρχου και τα πράγματα μοιάζουν δυσοίωνα. Με τον χρόνο να τρέχει, αποφασίζουν να καταφύγουν στη βοήθεια των φαντάρων, μετατρέποντας την έρευνα για τα σχέδια σε «κυνήγι θησαυρού» με έπαθλο 10ήμερη άδεια. Πολύ γρήγορα οι έρευνες καταλήγουν σε κοκορομαχίες ανάμεσα στις αντίπαλες «ομάδες». Ο Φίλης και η Φραντζέσκα φτάνουν στο αμήν με τον Μπάμπη τον παλαίμαχο νέο ντελιβερά τους. Αλλά αντί να τον διώξει, ο Φίλης αποφασίζει να τον κρατήσει μπας και ζηλέψει ο Έλτον και αποφασίσει να γυρίσει στο μαγαζί. Το σχέδιό του όμως παίρνει περίεργη τροπή όταν ο «μυστήριος» Μπάμπης μπλέξει στα πόδια των διοικητών στο «κυνήγι θησαυρού» και γίνει ο νούμερο 1 ύποπτος για τις ληστείες στα γειτονικά στρατόπεδα.

Στον ρόλο του Μπάμπη ο Ντίνος Σπυρόπουλος

