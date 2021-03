Κοινωνία

Κορονοϊός: Εκκλησία “μετατρέπεται” σε σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος η αποσυμφόρηση του γειτονικού σχολείου, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ενορία στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης παραχωρεί τους χώρου του Ιερού Ναού και του Πνευματικού της Κέντρου στο δημοτικό σχολείο της περιοχής, με στόχο τον περιορισμό μετάδοσης του κορονοϊού.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ενορία, στο εν λόγω σχολείο υπάρχουν τμήματα με πολλά παιδιά που κάνουν μάθημα σε πολύ μικρούς χώρους, γεγονός που, δυνητικά, μπορεί να συμβάλλει στην διασπορά του ιού. Έτσι, προσφέρει τους χώρους του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν μέχρι και τέσσερα τμήματα του σχολείου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση:

«Η Ενορία μας, ανεξάρτητα από την δύσκολη οικονομική κατάσταση, λόγω των γνωστών συνθηκών, στην προσπάθειά της να προσφέρει πρακτικά όποια βοήθεια μπορεί στην τοπική μας κοινωνία και ύστερα από επαφές που είχε ο προϊστάμενος του ιερού μας Ναού, π. Νικόλαος Μοναστηρίδης με τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, κ. Παντελή Τσακίρη και με την Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου - ήδη από τα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου - θέτει στην διάθεση του ανωτέρω Σχολείου τους χώρους του Ναού και του Πνευματικού μας Κέντρου.

Είναι γνωστό πως στο εν λόγω Σχολείο, το οποίο γειτνιάζει με την εκκλησία μας, υπάρχουν τμήματα με πολλά παιδιά που κάνουν μάθημα σε πολύ μικρούς χώρους, γεγονός που, δυνητικά, μπορεί να συμβάλλει στην διασπορά της COVID-19.

Στους χώρους της Ενορίας μας μπορούν, με ασφάλεια, να εξυπηρετηθούν μέχρι και τέσσερα τμήματα του Σχολείου σε χώρους που ο μικρότερος είναι τουλάχιστον 100 τ.μ. Και ο Ναός, και οι χώροι του Πνευματικού μας Κέντρου διαθέτουν χώρους υγιεινής, θέρμανση και internet και υπάρχει και επαρκείς αύλειος χώρος για τα διαλείμματα των παιδιών. Είναι, τέλος, σημαντικό το γεγονός ότι τα παιδιά και οι δάσκαλοι μπορούν να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση από το σχολείο στους χώρους μας μέσω της θύρας που υπάρχει στην κοινή περίφραξη των δύο προαυλείων.

Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου κ. Παντελή Τσακίρη που στηρίζει αυτήν την πρωτοβουλία και είναι έτοιμος να παράσχει με κάθε μέσο όποια βοήθεια χρειαστεί. Είμαστε στην διάθεση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ωραιοκάστρου και τον Σύλλογο Διδασκόντων, όποτε κρίνουν ότι θα μας χρειαστούν.»