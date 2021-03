Αθλητικά

Πέθανε ο Λουτσιάνο Καπικιόνι

Υπήρξε μάνατζερ μεγάλων προσωπικοτήτων, όπως ο Κούκοτς και ο Σαμπόνις. Είχε φέρει στην Ελλάδα τον Πάσπαλι και τον Ματσιούλις.

Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ, καθώς την Τρίτη 2 Μαρτίου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, ο Λουτσιάνο Καπικιόνι, ένας από τους πιο γνωστούς Ιταλούς μάνατζερ μπάσκετ.

Ο Καπικιόνι υπήρξε μάνατζερ μεγάλων προσωπικοτήτων, όπως των Κούκοτς, Σαμπόνις, Ντανίλοβιτς, Γκαρμπασόχα, Γιασικεβίτσιους, Τζινόμπιλι, Τάμπακ, Ιλγκάουσκας, ενώ είχε μανατζάρει και τον Θοδωρή Παπαλουκά. Μάλιστα, είχε πραγματοποιήσει αρκετές συμφωνίες εκατομμυρίων δολαρίων και με ελληνικές ομάδες (όπως των Πάσπαλι και Ματσιούλις), με μεγαθήρια της Ευρώπης, αλλά και με ομάδες του NBA.

Ο ίδιος ίδρυσε την ομάδα μπάσκετ Ρίμινι και την Ομοσπονδία μπάσκετ του Σαν Μαρίνο, ενώ έγινε πανίσχυρος, εκατομμυριούχος και κατέληξε προς της δύση της καριέρας του να διευθύνει το γραφείο του από το Σαν Μαρίνο, όπου μετακόμισε για φορολογικούς λόγους.

Το 1965, έγινε Πρόεδρος της πρώτης ομάδας American College Cycling Team στο Michigan State University. Έπειτα επέστρεψε στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1968, έγινε Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ του Αγίου Μαρίνου, ενώ την αμέσως επόμενη χρονιά ίδρυσε επίσης την Ομοσπονδία Μπέιζμπολ του Σαν Μαρίνο, έγινε ο πρώτος πρόεδρος της και οδήγησε την εθνική ομάδα στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού του 1971.

