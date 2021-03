Κοινωνία

Μπογιές και συνθήματα υπέρ Κουφοντίνα στο Ίδρυμα Γουλανδρή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος αγνώστων έγινε το Ίδρυμα στο Παγκράτι.

Άγνωστοι στοχοποίησαν το Ίδρυμα Γουλανδρή, στην οδό Ερατοσθένους 13 στο Παγκράτι.

Πέταξαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα υπέρ του καταδικασμένου για την τρομοκρατική οργάνωση 17Ν Δημήτρη Κουφοντίνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει γίνει κάποια προσαγωγή.