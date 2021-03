Life

Πέθανε ο Θοδωρής Σαραντής

Ένας από τους κορυφαίους μουσικούς παραγωγούς.

"Έφυγε" το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Θοδωρής Σαραντής, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς παραγωγούς, και πρωτεργάτης στον Αθήνα 9.84 για τρεις δεκαετίες.

Ο Θοδωρής Σαραντής έδωσε το στίγμα του με την πολυεπίπεδη μουσική του γνώση και εμπειρία, αλλά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των εκπομπών του ενώ ανέδειξε πολλούς καλλιτέχνες στο ξεκίνημα της πορείας τους, ανάμεσά τους ο Παύλος Σιδηρόπουλος

Ο Θοδωρής Σαραντής, ο οποίος εργάστηκε στην Columbia σαν υπεύθυνος ξένου ρεπερτορίου, ήταν ο παραγωγός του άλμπουμ αναφοράς για το ελληνικό ροκ, "Φλου" του Παύλου Σιδηρόπουλου με το συγκρότημα "Σπυριδούλα" το 1978. Το 2001 υπέγραψε την συνεπιμέλεια του δίσκου «Τα χειρότερα best» του Τζίμη Πανούση από την MINOS-EMI.

Η εκπομπή του "Τα Καλύτερά μας χρόνια" από τη συχνότητα του Αθήνα 9.84, άφησε εποχή.

Μετά τον Αθήνα 9.84 συνέχισε την πορεία του σαν ραδιοφωνικός παραγωγός στην Ertopen με την εκπομπή "Σόλωνος και Μασσαλίας".