Παράξενα

Βούτηξε στη θάλασσα για να σώσει τυφλό σκύλο (βίντεο)

Επαινετικά σχόλια για τον νεαρό που έπεσε στα παγωμένα νερά για να σώσει το τετράποδο.

Στα νερά του Θερμαϊκού, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, βούτηξε ένας νεαρός άνδρας, μόλις αντιλήφθηκε πως ένας σκύλος είχε πέσει στη θάλασσα. Έσπευσε να τον σώσει, βγάζοντάς τον από το νερό.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από βίντεο της φιλοζωικής σελίδας “Χάθηκε - Βρέθηκε - Χαρίζεται - Υιοθετώ - Φιλοξενώ: Σκύλο ή Άλλο Ζώο” στο Facebook και σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο σκύλος ήταν τυφλός.

Η ιδιοκτήτριά του σκύλου ευχαρίστησε τον νεαρό για την πράξη του.

Δείτε το βίντεο ΕΔΩ.