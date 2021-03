Ολλανδία: έκρηξη σε κέντρο εξέτασης για τον κορονοϊό (βίντεο)

Τα πρώτα στοιχειά για την έκρηξη από τις επίσημες Αρχές.

Έκρηξη σημειώθηκε κοντά σε κέντρο όπου γίνονται τεστ για τον νέο κορονοϊό στην πόλη Μπόβενκαρσπελ στην επαρχία της Βόρειας Ολλανδίας, ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

«Κοντά στο κέντρο εξετάσεων της τοπικής υπηρεσίας δημόσιας υγείας στην Μπόβενκαρσπελ πυροδοτήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στις 06:55. Καταστράφηκαν παράθυρα, δεν υπάρχουν τραυματίες. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα. Η περίμετρος έχει αποκλειστεί», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Δεν είναι μέχρι στιγμής σαφής ο λόγος που το κέντρο αυτό έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης.

