Κοινωνία

Υπόθεση Λιγνάδη - Κούγιας: Έχει καταρρακωθεί το τεκμήριο αθωότητας

Άπραγος έφυγε από τον Άρειο Πάγο ο δικηγόρος του Δημήτρη Λιγνάδη. Γιατί δεν κατέθεσε τις αναφορές σε βάρος εισαγγελέων και δικαστών.

Ο δικηγόρος Αλέξης Κούγιας δεν κατέθεσε, τελικά, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αναφορές σε βάρος όλων των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών που χειρίστηκαν την υπόθεση του εντολέα του Δημήτρη Λιγνάδη, όπως είχε προαναγγείλει, παρά το γεγονός ότι προσήλθε στο δικαστικό Μέγαρο του Αρείου Πάγου.

Ειδικότερα, η γραμματεία (πρωτόκολλο) της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου δεν δέχθηκε τις αναφορές που ήθελε να καταθέσει ο κ. Κούγιας, καθώς δεν είχαν τον χαρακτήρα του επειγόντως και του υπεδείχθη να αποσταλούν ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ.) ή μέσω Courier, λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για την πανδημία (COVID-19). Παράλληλα, επισημάνθηκε από την πλευρά της Εισαγγελίας, ότι ακόμη και για τις επείγουσες περιπτώσεις όπου πρέπει να κατατεθούν αναφορές, κ.λπ., αναγκαίο είναι να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για να καθοριστεί ραντεβού.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό, ο κ. Κούγιας δεν ζήτησε να επισκεφθεί τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα.

«Το να καταδικάσεις κάποιον έστω και για λίγο να μείνει στη φυλακή είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει ειδικά για έναν αθώο άνθρωπο. Πως προέβησαν σε τόσες παραλείψεις και κακή ερμηνεία των διατάξεων; Για ποιον λόγο ένας άνθρωπος βρίσκεται στη φυλακή όταν καθημερινά αυτά που δεν έκαναν στην υπόθεση Λιγνάδη τα κάνουν σε άλλες υποθέσεις, όπως αυτή του ηθοποιού που ακούω ότι τον έχουν καλέσει σε εξηγήσεις; Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν εξεδόθη ένταλμα σύλληψης. Ζητώ να αντιμετωπιστεί όπως όλοι οι Έλληνες. Έχουν καταρρακωθεί το τεκμήριο αθωότητας και η αρχή της δίκαιης δίκης. Θα πράξουν το καθήκον μου και για πρώτη φορά θα το κάνω μέσω μίας πειθαρχικής διαδικασίας» ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κούγιας εξερχόμενος του δικαστικού μεγάρου, για να προσθέσει ότι «έχει στηθεί λαϊκό δικαστήριο».