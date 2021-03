Life

Μπιμπίλας στο “Πρωινό”: Το ΣΕΗ, οι καταγγελίες και η πορεία του στην ηθοποιία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους ανθρώπους που καταγγέλλονται και η σχέση του μαζί τους. Η Μάρθα Καραγιάννη και ο Θανάσης Βέγγος. Πως σχολίασε τον χαρακτηρισμό «μέτριος ηθοποιός».