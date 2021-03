Πολιτική

Σεισμός στην Ελασσόνα: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε διευθυντή σχολείου στο Δαμάσι (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός τηλεφώνησε σε διευθυντή δημοτικού σχολείου και τον συνεχάρη για την ψυχραιμία που επέδειξε κατά τον σεισμό.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τηλεφώνησε σε διευθυντή δημοτικού σχολείου στο Δαμάσι και τον συνεχάρη για την ψυχραιμία που επέδειξε κατά τον σεισμό των 6 Ρίχτερ, που έπληξε την περιοχή της Ελασσόνας.

Ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε με τον Γρηγόρη Λέτσιο, Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι, ο οποίος με την άμεση παρέμβασή του, κατάφερε κατά τη διάρκεια του σημερινού σεισμού να βγάλει με ασφάλεια 63 μαθητές και 10 συναδέλφους του εκπαιδευτικούς από το κτίριο που υπέστη σοβαρότατες ζημιές.

«Συγχαρητήρια για την ψυχραιμία και την αφοσίωσή σας. Πραγματικά μας κάνατε υπεφήφανους» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον διευθυντή του σχολείου.