Παράξενα

Θύμα τροχαίου “ξύπνησε” στο τραπέζι του ιατροδικαστή!

Δεν πίστευε στα μάτια του ο ιατροδικαστής που είδε το... πτώμα να κουνιέται λίγο πριν αρχίσει η νεκροψία - νεκροτομή!

Ένα θρίλερ βγαλμένο από χολιγουντιανή ταινία τρόμου βίωσε ένας Ινδός ιατροδικαστής, όταν το θύμα ενός τροχαίου άρχισε να… κουνιέται πάνω στο τραπέζι της ανατομίας.

Ο παρ’ ολίγον νεκρός ήταν ένας 27χρονος από την πόλη Μαχαλινγκαπούρ του κρατιδίου Καρνατάκα. Ο νεαρός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με το μηχανάκι του, το περασμένο Σαββατοκύριακο και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον «θάνατο» του. Οι συγγενείς του παρέλαβαν το «πτώμα» και το μετέφεραν σε δημόσιο νοσοκομείο για να γίνει η ιατροδικαστική εξέταση, την Δευτέρα. Σύμφωνα με τους συγγενείς του, που μίλησαν στον τοπικό Τύπο, ο ιατροδικαστής που επρόκειτο να ξεκινήσει την εξέταση είδε ξαφνικά τον νεκρό να κουνιέται…

Ένας εργαζόμενος στις υγειονομικές υπηρεσίες επιβεβαίωσε ότι ο 27χρονος ζούσε και μεταφέρθηκε κατεπειγόντως σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. Η κατάστασή του βελτιώνεται, πρόσθεσε. Παραδέχτηκε πάντως ότι οι γιατροί του ιδιωτικού νοσοκομείου επέδειξαν «κακή κρίση» και επαφίεται πλέον στην οικογένεια να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον τους για αμέλεια.