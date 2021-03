Κοινωνία

Σεισμός στην Ελασσόνα: Ο ηρωικός δάσκαλος που έσωσε μαθητές μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Πώς περιγράφει τις δραματικές στιγμές του σεισμού και τις ενέργειες του ίδιου. Μεγάλες ζημιές υπέστη το σχολείο. Σώοι μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Συγκλόνισε με την μαρτυρία του στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου στο Δαμάσι, Γρηγόρης Λέτσιος, ο οποίος με αυτοθυσία έβγαλε με ασφάλεια μαθητές και εκπαιδευτικούς, όταν ο Εγκέλαδος “χτύπησε” την περιοχή.

«Δεν αισθάνομαι ότι είμαι ήρωας», είπε ο κ. Λέτσιος, όταν δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Γιώργου Παπαδάκη. Εξήγησε πως ήταν η 5η διδακτική ώρα, όταν «η γη άρχισε να χορεύει κάτω από τα πόδια μας, το κτίριο να κουνιέται δεξιά-αριστερά, να τραντάζεται συθέμελα. Τα πάντα άρχισαν να καταρρέουν, η ψευδοροφή του σχολείου κατέρρευσε σε δευτερόλεπτα. Μεσοτοιχίες και επιχρίσματα τοίχων διαλύθηκαν…».

«Ένα σύννεφο σκόνης κάλυψε όλο το σχολείο εσωτερικά και δεν έβλεπες τίποτα μπροστά σου», είπε.

«Άκουγα κλάματα παιδιών», συνέχισε να λέει ο διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Δαμασίου. Προσπάθησε να τα ηρεμήσει και όταν σταμάτησε κάπως η δόνηση, έδωσε εντολή να βγουν όλοι σιγά-σιγά έξω.

«Έψαξα όλες τις τάξεις, θρανίο-θρανίο», είπε και απέδωσε το γεγονός ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, στις πολλές ασκήσεις ετοιμότητας που έχουν γίνει στο σχολείο.

Με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, επικοινώνησε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τον συνεχάρη για την ψυχραιμία του.