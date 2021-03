Πολιτική

Lockdown: πρόστιμο σε βουλευτή για παραβίαση των μέτρων

Ο βουλευτής όχι μόνο δέχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, αλλά και τις επιπλήξεις του Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. του κόμματος του.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου για την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία, την 3η Μαρτίου 2021, διαπιστώθηκε παραβίασή τους από τον Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας, Μίλτο Χρυσομάλλη.

Όπως αναφέρεται από την Νέα Δημοκρατία, "στον Βουλευτή επιβλήθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο".

Ακόμη, "Ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Ν.Δ., κ. Ιωάννης Μπούγας, κάλεσε τον κ. Χρυσομάλλη και του απηύθυνε αυστηρή επίπληξη".

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Χρυσομάλλης είχε ραντεβού με έναν δημοσιογράφο τις βραδινές ώρες. Η συνάντηση έγινε στο ξενοδοχείο στο οποίο διέμενε ο δημοσιογράφος και κράτησε έως και τις 23:00.

Στον βουλευτή επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα, για μη χρήση μάσκας και παραβίαση του ωραρίου απαγόρευσης κυκλοφορίας.