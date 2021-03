Πολιτική

Πάιατ: Oι ΗΠΑ είναι έτοιμες να πουλήσουν F-35 στην Ελλάδα

Ο Αμερικανός πρέσβης αναφέρθηκε και στο θέμα των φρεγατών. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά.

Το ζήτημα των εξοπλιστικών τέθηκε, μεταξύ άλλων, από τον Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, σε συζήτηση με δημοσιογράφους το πρωί της Πέμπτης.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των φρεγατών, ο κ. Πάιατ υπογράμμισε ότι επιθυμία των ΗΠΑ είναι όσο το δυνατόν πιο ικανό ελληνικό Ναυτικό, σημειώνοντας ότι η Αμερική «δεν πουλά απλώς μέταλλο», αλλά αποσκοπεί στην ενίσχυση και εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σημείωσε επίσης ότι η αμερικανική πλευρά εξετάζει εντατικά το πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας που θα προτείνει η Ουάσιγκτον, σχετικά με την περίπτωση απόκτησης πολεμικού πλοίου από την Αθήνα μέχρι να υλοποιηθεί η ναυπήγηση νέων φρεγατών, εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Όπως τόνισε, οι ΗΠΑ αναμένουν τη σχετική μη δεσμευτική επιστολή (Letter of Request) από την ελληνική κυβέρνηση για τις φρεγάτες, σημειώνοντας, πάντως, ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για μια πολύ σημαντική απόφαση της Αθήνας. Υπογράμμισε πάντως ότι η αμερικανική πρόταση «θα είναι ασυναγώνιστη».

Ο κ. Πάιατ αναφέρθηκε, επιπλέον, και στο ενδεχόμενο απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την ελληνική πολεμική αεροπορία, σημειώνοντας πως οι ΗΠΑ είναι έτοιμες, όποτε είναι και η Ελλάδα.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι πρόκειται για πολυετή διαδικασία, καθώς, όπως σημειώθηκε, η κατασκευάστρια εταιρεία Lockheed Martin τοποθετεί χρονικά περίπου στα πέντε χρόνια το απαιτούμενο διάστημα ανάπτυξης των υποδομών για τη «στέγαση» των F-35 στη χώρα μας.

Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συμφωνίας για την αναβάθμιση των ελληνικών F-16 σε Viper, στο πλαίσιο της οποίας ήδη το πρώτο ελληνικό αεροσκάφος έχει φτάσει στο Τέξας.

Οσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, ο Αμερικανός πρέσβης επανέλαβε τη στήριξη των ΗΠΑ στις διερευνητικές επαφές, παραπέμποντας και σε πρόσφατες σχετικές δηλώσεις του νέου υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν.

