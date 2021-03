Κοινωνία

Κορονογλέντια εν μέσω lockdown και καφετέρια ανοιχτή για πελάτες

Συλλήψεις, πρόστιμα και "λουκέτα" κατά τη διάρκεια 75.699 ελέγχων την Τετάρτη

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 03.03.2021 συνολικά 75.699 ελέγχους και κατέγραψαν 1.462 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 450.450€, κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (65.621).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη νόμιμη μετακίνηση

Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια-αναψυκτήριο) για εξυπηρέτηση τριών (3) καθήμενων πελατών. Στον υπεύθυνο επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€ και επιπλέον 5.000€ στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, στους καθήμενους πελάτες βεβαιώθηκε πρόστιμο 300€ έκαστος για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε πέντε (5) φυσικά πρόσωπα για μη νόμιμη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

Η Δημοτική Αστυνομία Αθηνών επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δύο (2) καταστήματα για μη τήρηση της αναστολής προσέλευσης κοινού στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στο Δήμο Δέλτα.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε τουριστικό κατάλυμα γιατί υπήρχαν πελάτες σε αυτό που δεν ήταν στην λίστα όσων διαμένουν στο κατάλυμα, στο Δήμο Αθηναίων.

Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρία (3) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και δύο (2) πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ για παραβίαση του περιορισμού της κυκλοφορίας, στο Δήμο Αθηναίων.



Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά δύο χιλιάδες τετρακόσιες τριάντα μία (2.431) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει ήδη αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα το πρωί στις 06:00, για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.