Κοινωνία

Μαυροειδάκος στον ΑΝΤ1: Ανησυχούμε για τρομοκρατική επίθεση

Για καθημερινές επιθέσεις κατά αστυνομικών κάνει λόγο ο ΓΓ των Ειδικών Φρουρών.

Την ανησυχία του εξέφρασε ο ΓΓ Ειδικών Φρουρών μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 καταγγέλλοντας καθημερινές επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών.

‘Όπως είπε, αστυνομικός έπεσε θύμα επίθεσης σε μπλόκο στου Ζωγράφου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Ο Στράτος Μαυροειδάκος έκανε λόγο για συνεχείς επιθέσεις κατά αστυνομικών και είπε πως υπάρχει ανησυχία για τρομοκρατική επίθεση.

Είπε επίσης πως, γίνονται πολλά τηλεφωνήματα – φάρσες. Σε ένα από αυτά, ο καλώντας έκανε λόγο για λιπόθυμο άτομο στην Κυψέλη και όταν αστυνομικοί της Ασφάλειας έφτασαν εκεί πριν από την Άμεση Δράση, βρήκαν «100 μαυροφορεμένους».