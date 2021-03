Συγγραφέας το...γυρίζει στη μόδα

Life

Συνεργάζεται με γνωστό οίκο στη δική του σειρά T-shirt.

Ίσως ήρθε ο καιρός να πάψουμε να αποκαλούμε «ερημίτη» τον Ιάπωνα μυθιστοριογράφο Χαρούκι Μουρακάμι. Τα τελευταία λίγα χρόνια έχει γίνει οικοδεσπότης ραδιοφωνικού show και τώρα μεταμορφώνεται σε εμβληματική φιγούρα του κόσμου της μόδας, συνεργαζόμενος με γνωστό οίκο στη δική του σειρά T-shirt.

Στα οκτώ T-shirts – η διάθεσή τους ξεκινά στα μέσα Μαρτίου – φιγουράρουν όλα τα αγαπημένα του συγγραφέα: γάτες, πουλιά, δίσκοι, άνθρωποι να κάθονται σε μπαρ (όχι όμως αυτιά, που έχει δείξει ότι τον γοητεύουν). Παραχώρησε, μάλιστα, όπως σημειώνει η εφημερίδα The Guardian, συνέντευξη στον οίκο Uniqlo, με τον οποίο συνεργάζεται για αυτή τη σειρά, δίνοντας λεπτομέρειες για τις δικές του προτιμήσεις μόδας: «Προσπαθώ να φοράω απλά ρούχα, όσο πιο απλά τόσο το καλύτερο. Τζιν και ένα T-shirt, με ένα φούτερ ή πουλόβερ. Μιας και δεν εμφανίζομαι σε γραφείο, μπορώ να φοράω οτιδήποτε μου αρέσει. Πάντα, όμως, καταλήγω να φοράω τα ίδια. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορώ να πω γιατί γίνεται αυτό».

Μίλησε για πολλά. Τον λόγο για τον οποίο πάντα φοράει γραβάτα όταν ζει στην Ιταλία – «μπορεί να τραβήξεις πάνω σου αυτά τα αυστηρά βλέμματα αν δεν το κάνεις» λέει – μέχρι το τι θεωρεί ότι κάνει στυλάτο κάποιον – «νομίζω ότι είναι υπέροχα αν κάποιος καταφέρει να κάνει τα καθημερινά ρούχα να δείχνουν άνετα» τονίζει. Αποκάλυψε επίσης και τη συνήθειά του να κουβαλάει πάντα μαζί του δεύτερο παντελόνι (την ιδέα την πήρε από τον μυθιστοριογράφο Κομιμάσα Τανάκα, που συμμερίζεται την αγάπη του Μουρακάμι για τα σορτς). «Κάποτε με προσκάλεσαν σε παραδοσιακό ρεστοράν στην Γκίνζα (σ.σ. τη φημισμένη συνοικία του Τόκιο) αλλά όταν εμφανίστηκα ντυμένος έτσι, ο υπεύθυνος που προϋπαντά τους πελάτες με σταμάτησε στην πόρτα και είπε “Δεν επιτρέπονται σορτς...” Ευτυχώς, πάντα για τέτοιες περιπτώσεις βάζω στην τσάντα μου ένα άνετο παντελόνι, οπότε το φόρεσα πάνω από το σορτς μου και τα πράγματα ήρθαν στα ίσια τους. Ο υπεύθυνος δεν πίστευε στα μάτια του» αφηγήθηκε.

Όσοι δεν θεωρούν ότι η περιέργειά τους για την γκαρνταρόμπα του Μουρακάμι ικανοποιήθηκε με την συνέντευξη που παραχώρησε στη Uniqlo με αφορμή τη σειρά T-shirts του των οποίων η διάθεση ξεκινά στα μέσα του μήνα, ας κάνουν υπομονή έως τον Νοέμβριο που θα κυκλοφορήσει το «Murakami T: The T-Shirts I Love». Σε αυτό, «ο μοναχικός, όπως όλοι γνωρίζουν, μυθιστοριογράφος» θα επιδείξει τα T-shirts του, «συμπεριλαμβανομένων κάποιων που είναι διαμαντάκια όπως αυτό με τον Σπρίνγκστιν στο show στο Μπρόντγουεϊ στη Νέα Υόρκη και αυτό από τη συναυλία των Beach Boys στη Χονολουλού μέχρι αυτό που στάθηκε πηγή έμπνευσης για το αγαπημένο διήγημά του “Tony Takitani” (σ.σ. έχει γίνει και ταινία το 2004 από τον Jun Ichikawa)» σημειώνει ο αμερικανός εκδότης του Μουρακάμι, ο εκδοτικός οίκος Knopf. «Συνοδεία σύντομων, ειλικρινών κειμένων, που μεταφράστηκαν για πρώτη φορά στα αγγλικά, αυτές οι φωτογραφίες αποκαλύπτουν πολλά για την πολύπλευρη και έξοχα εκκεντρική περσόνα του Μουρακάμι» προσθέτει.