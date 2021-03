Life

ΑΝΤ1: Εκτός "YFSF - All Star" o Κώστας Δόξας

Τι αναφέρει η ανακοινωση του σταθμού. Τι διευκρινίζεται για το επεισόδιο της ερχόμενης Κυριακής.

Ο ΑΝΤ1 ανακοινώνει την αποχώρηση του Κώστα Δόξα από το «Your Face Sounds Familiar – All Star», για προσωπικούς λόγους.

Σας ενημερώνουμε ότι το επεισόδιο της Κυριακής, 7 Μαρτίου, είναι μαγνητοσκοπημένο, επισημαίνεται την ανακοίνωση.