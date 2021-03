Life

“El Diablo”: Νέες διαμαρτυρίες με σταυρούς και εικόνες του Χριστού στην Κύπρο

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision. Ανάμεσά τους ήταν και μικρά παιδιά τα οποία κρατούσαν εικόνες.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν πολίτες έξω από το ΡΙΚ για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό της Eurovision, με τον τίτλο «El Diablo» («Ο διάβολος»).

Με πανό στα οποία ανέγραφαν «Αγαπάμε τον Χριστό», «Μετάνοια», αλλά και σταυρούς, οι διαμαρτυρόμενοι ζήτησαν την αντικατάσταση του τραγουδιού από άλλο, ενώ παρέδωσαν ψήφισμα στον διευθυντή ειδήσεων του ΡΙΚ, Πανίκο Χατζηπαναγή. Ανάμεσά τους ήταν και μικρά παιδιά τα οποία κρατούσαν εικόνες.

Στο σημείο βρίσκονταν από νωρίς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για την αποφυγή επεισοδίων. Μετά την διαμαρτυρία, οι διαδηλωτές αποχώρησαν.

Σε ανακοίνωσή της η Ορθόδοξη Νεολαία Κύπρου αναφέρει πως «το συγκεκριμένο τραγούδι "El diablo" αποτελεί ύμνο σε σκοτεινές δυνάμεις, διακηρύττει την υποταγή του ανθρώπου στο σκότος και τον εξευτελισμό (εξ άλλου εσείς το είπαμε από μόνοι σας ότι αναφέρεται στο σύνδρομο της Στοκχόλμης) και προσβάλλει τον λαό μας».