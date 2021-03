Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: Ανάρπαστα τα rapid test από τα σούπερ μάρκετ

Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες στη Γερμανία τα πρώτα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου κατά του κορονοϊού από τα σούπερ μάρκετ.

Οι Γερμανοί έσπευσαν σήμερα στα σουπερμάρκετ της αλυσίδας Aldi για να αγοράσουν τα πρώτα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου κατά του κορονοϊού που πωλούνται στο εμπόριο, τα αποθέματα των οποίων εξαντλήθηκαν μέσα σε μερικές ώρες.

Η ανταγωνιστική αλυσίδα Lidl είδα από την πλευρά της τον ιστότοπό της να φθάνει σε σημείο κορεσμού καθώς έθεσε σε πώληση μέσω διαδικτύου κιτ τεστ κατ΄οίκον.

"Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους εκείνους που έφυγαν με άδεια χέρια ότι νέα αποθέματα αναμένονται τις επόμενες ημέρες", δήλωσε εκπρόσωπος της Aldi στην εφημερίδα Bild.

Η γερμανική κυβέρνηση υπολογίζει στην πρακτική μαζικών τεστ αντιγόνου προκειμένου να ξεδιπλώσει τη στρατηγική της για σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά της Covid-19, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυξανόμενη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης και ενώ ο ρυθμός των εμβολιασμών παραμένει αργός.

Από τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου, όλοι οι Γερμανοί θα δικαιούνται ένα τεστ αντιγόνου δωρεάν την εβδομάδα, το οποίο θα διενεργείται από επαγγελματίες στα φαρμακεία ή σε κέντρα διενέργειας τεστ.

Πολλοί κατασκευαστές έλαβαν επίσης το πράσινο φως για κιτ τεστ κατ΄οίκον.

Σκοπός να είναι να δοθεί περισσότερη ελευθερία στον πληθυσμό έπειτα από μήνες περιορισμών, όμως οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι τα rapid test (γρήγορα τεστ ανίχνευσης αντιγόνου) είναι λιγότερο αξιόπιστα από τα τεστ PCR και πως τα μέτρα προστασίας πρέπει να διατηρηθούν ακόμη και σε περίπτωση αρνητικού τεστ.

Η αλυσίδα Aldi περιορίζει την πώληση σε ένα πακέτο πέντε τεστ ανά άτομο, με κόστος 24,99 ευρώ. Το τεστ πραγματοποιείται με ρινικό δείγμα και το αποτέλεσμα εμφανίζεται σε 15 λεπτά.

Το Lidl προτείνει επίσης πακέτα πέντε τεστ έναντι 21,99 ευρώ.

Τα τεστ θα πωλούνται επίσης σε μεγάλα φαρμακεία και σε άλλες εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα τις επόμενες ημέρες.

Ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν, που επικρίνεται για τη βραδύτητα της εκστρατείας εμβολιασμού, υποσχέθηκε τεστ αντιγόνου σε μια ποσότητα "περισσότερο από αρκετή" για όλους, ανάμεσά τους 50 εκατομμύρια δωρεάν τεστ τον μήνα.

Όμως ορισμένοι αναρωτήθηκαν αν οι τοπικές αρχές είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στην τεράστια ζήτηση.

Η Μανουέλα Σβέσιγκ, η Σοσιαλδημοκράτισσα πρωθυπουργός του κρατιδίου Μεκλεμβούργου-Πομερανίας (βόρεια), δήλωσε πως τα σουπερμάρκετ έχουν προετοιμαστεί καλύτερα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

"Δεν καταλαβαίνω γιατί τα rapid test πωλούνται ήδη από εκπτωτικές αλυσίδες, αλλά δεν έχουν παραγγελθεί ακόμη για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα σχολεία", είπε.

Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ αποδέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης μια σταδιακή χαλάρωση των μέτρων κατά της Covid-19 υποχωρώντας σε μια αυξανόμενη δυσαρέσκεια της κοινής γνώμης και στο εσωτερικό της ίδιας της κυβέρνησής της επτά μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές, όμως οι αριθμοί δεν βελτιώνονται, μάλιστα κάποιες μέρες αυξάνονται.

Σήμερα η χώρα κατέγραψε 9.557 νέες μολύνσεις από κορονοϊό και 300 θανάτους, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.