Αθλητικά

Ο Άρης συνέτριψε την Λάρισα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνετα ο Άρης απέναντι στην Λάρισα με κορυφαίους Ντραγκίτσεβιτς και Κουζέλογλου.

Σε... παράσταση για έναν πρωταγωνιστή μετέτρεψε σήμερα υποδεχόμενος, για τη 16η αγωνιστική της Α1 Ανδρών/Basket League, τη Λάρισα ο Αρης.

Παιχνίδι στο οποίο η νίκη ήταν επιτακτική για αμφότερες τις ομάδες, που βρίσκονται χαμηλά στη βαθμολογία, με τους "κίτρινους" να φτάνουν, εν τέλει, σε αυτήν επικρατώντας με 70-52.

Καταλυτικό ρόλο για την εξέλιξη του ματς αποτέλεσμα η εξαιρετική άμυνα των "κίτρινων", κορυφαίοι για τους οποίους ήταν οι Βλάντιμιρ Ντραγκίτσεβιτς (14 π., 9 ριμπ., 2 ασ., 1κ.), Γιάννης Κουζέλογλου (13π., 7 ριμπ., 1 ασ.). Πάλεψε για τους Θεσσαλούς ο Τζέρι Σμιθ (16π.).

Τα δεκάλεπτα : 22-22, 40-29, 56-37, 70-52

Ο Αρης επέβαλε το...νόμο του από την αρχή, προηγήθηκε με 18-7 στο 7', η Λάρισα "απάντησε" με σερί 11-0 και πήρε τα ηνία με 18-20. Προβάδισμα που είχε και στην αρχή της δεύτερης περιόδου (24-26), η προσπάθειά της, όμως, έμεινε ουσιαστικά εκεί. Οι Θεσσαλονικείς πάτησαν εκ νέου... γκάζι και σε συνδυασμό με την καλή τους άμυνα, έφυγαν στο ημίχρομο με +11 (40-29). Διαφορά που στα μισά της τρίτης περιόδου "ανέβηκε" στο +16 (49-33), έχοντας στην πορεία αυξητικές τάσεις (60-42) , φτάνοντας μέχρι το +20 (36' 64-44).

Διαιτητές : Μάνος, Σώμος, Κάρδαρης

Οι συνθέσεις των ομάδων :

ΑΡΗΣ: (Σάββας Καμπερίδης) : Σταμάτης, Σλαφτσάκης 2, Φλιώνης 8 (2), Μιλόσεβιτς 6, Χαριτόπουλος, Σιδηροηλίας 3 (1), Κουζέλογλου 13 (1), Τσάλμερς 7, Ντραγκίτσεβιτς 14, Λιτλ 5 (1), Ντεκόζι 12 (1), Καλαιτζίδης.

ΛΑΡΙΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος) : Μπράουν 2, Ουάσιγκτον 4, Ρας 6 (2), Κώττας, Σμιθ 16 (2), Καμάρας 2, Γουόσπαν 6, Καμπερίδης 10, Μούρτος 2, Σπυρόπουλος, Παπαδάκης 2, Γκόρντον 2.