Κοινωνία

Επιθέσεις στην Αττική: στόχος και το υπουργείο Ναυτιλίας

Μπαράζ επιθέσεων τη νύχτα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνθήματα με σπρέι έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Άγνωστοι πραγματοποίησαν αλλεπάλληλες επιθέσεις, από τα μεσάνυχτα έως τα ξημερώματα, σε διάφορα σημεία στην Αττική, μεταξύ των οποίων και στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, άγνωστοι έγραψαν συνθήματα με σπρέι έξω από το υπουργείο Ναυτιλίας.

Περίπου μια ώρα αργότερα, δράστες προκάλεσαν φθορές σε δύο μηχανήματα ΑΤΜ στα Καμίνια, καθώς και σε ΑΤΜ στο Μοσχάτο. Επίσης, λίγο μετά τις 5:30, εξερράγησαν δύο γκαζάκια που είχαν τοποθετηθεί στη ΔΟΥ Χολαργού.

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.