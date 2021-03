Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: μας προβληματίζουν οι μεταλλάξεις του κορονοϊού

«Η Ελλάδα μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, αλλά κάνει ένα θαύμα», είπε ο Σχοινάς απευθυνόμενος σε εργαζόμενους στις ΚΟΜΥ, που πραγματοποιούν rapid test στην πλατεία Συντάγματος.

Αναφορά στις νέες μεταλλάξεις του κορονοϊού που εμφανίζονται πλέον και στην Ελλάδα έκανε πριν από λίγο ο υπουργός Υγειάς Βασίλης Κικίλιας που αποκάλυψε ότι η συνεργασία ΕΣΥ και ιδιωτικού τομέα θα συνεχιστεί για να αντιμετωπιστεί η πίεση που υπάρχει στην Αττική.

Υπάρχει δίκτυο για την παρατήρηση και επίβλεψη των μεταλλάξεων στη χώρα εδώ και αρκετές εβδομάδες είπε ο Β. Κικίλιας και πρόσθεσε, «Πάντα μας απασχολούν οι μεταλλάξεις. Οι επιστήμονες παγκοσμίως παρακολουθούν το φαινόμενο» το οποίο όπως είπε «δημιουργεί νέα δεδομένα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε», ενώ τόνισε «γνωρίζω ότι όλοι έχουμε προσπαθήσει πολύ και υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες, όμως υπάρχει και η ελπίδα των εμβολίων που την βλέπουμε μπροστά μας. Είμαι πεπεισμένος πως θα τα καταφέρουμε».

Ο υπουργός Υγειάς επισήμανε επίσης ότι «εξετάζουμε και την υλοποίηση και άλλων συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα για να αντιμετωπίσουμε την πίεση που δέχεται το σύστημα Υγείας στην Αττική».

Μιλώντας για Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ είπε ότι είναι παντού και κάνουν τεστ στους πολίτες με προσωπικό που διαθέτει υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού ώστε τα τεστ να διενεργούνται με ασφάλεια.

«Όπως προχωράμε με ταχείς ρυθμούς εμβολιασμού, εμβολιάζουμε και χτίζουμε τείχος ανοσίας και κάνουμε τεστ για να γνωρίζουμε πού βρισκόμαστε για να προστατεύσουμε εμάς και τους γύρω μας» κατέληξε.

Οι δηλώσεις του υπουργού Υγειάς έγιναν σήμερα κατά την επίσκεψη του στις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ που πραγματοποιούν δωρεάν δειγματοληπτικούς ελέγχους στην πλατεία Συντάγματος. Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόταν από τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά και τον πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Αφού παρακολούθησε τη διαδικασία και συνομίλησε με τους εργαζόμενους στις ΚΟΜΥ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε πως η Ελλάδα μπορεί να είναι μια μικρή χώρα, αλλά «κάνει ένα θαύμα και οι ΚΟΜΥ είναι σύμβολο μιας Ευρώπης που είναι κοντά στον πολίτη όπου κι αν ζει. Αυτά τα 500 οχήματα επισκέπτονται όλη τη χώρα κάνουν τεστ και συμμετέχουν στον εμβολιασμό και αποτελούν ότι πιο καλοξοδεμένο θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα χρήματα της».

Η μάχη κατά της πανδημίας συνεχίζεται, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε, κατέληξε ο κ. Σχοινάς.

«Ευχαριστούμε για τη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τώρα ξέρουμε πόσο πολύ βοήθησαν οι κινητές αυτές ομάδες στα τεστ και στους εμβολιασμούς σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Σε αυτό τον ένα χρόνο, οι ΚΟΜΥ ήταν το όπλο που μας βοήθησε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την πανδημία» είπε τέλος ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Παναγιώτης Αρκουμανέας.