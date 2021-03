Καιρός

Καιρός: τοπικές βροχές, ομίχλες και αφρικανική σκόνη τη Δευτέρα

Δείτε πως θα εξελιχθούν τα φαινόμενα ανά περιοχή. Ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Για σήμερα Δευτέρα, αναμένονται τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά και από το απόγευμα στα κεντρικά και τα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί, το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά.

ΑΤΤΙΚΗ: αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και το βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το απόγευμα στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα βόρεια μεταβλητοί 3 με 4 και στα υπόλοιπα ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Σταδιακά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ: αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα στην Κρήτη και από το βράδυ στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Σταδιακά θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και τη νύχτα θα ενισχυθούν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ: αναμένονται αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πρόγνωση καιροί για την Τρίτη 9 Μαρτίου

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στις υπόλοιπες περιοχές παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά, πλην της Θράκης, στις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, οι οποίες βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιρα στα νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια. Λίγες παροδικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.