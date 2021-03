Οικονομία

Αναδρομικά κληρονόμων συνταξιούχων: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Αναλυτικά οι πληρωμές έως 12 Μαρτίου από e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ - Πότε πληρώνονται τα αναδρομικά των κληρονόμων.

Την καταβολή των αναδρομικών σε 25.000 κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων, που υπέβαλαν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το οποίο είχε ανακοινώσει ο φορέας στις αρχές του έτους, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ, για την εβδομάδα 8-12 Μαρτίου.

Η εν λόγω καταβολή προγραμματίζεται για τις 10 Μαρτίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 8-12 Μαρτίου οι εξής καταβολές:

Τακτικές πληρωμές:

- 12,1 εκατ. ευρώ σε 690 δικαιούχους για την απονομή εφάπαξ.

- 8.800 ευρώ σε 14 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

Έκτακτες πληρωμές

- 17 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για την καταβολή αναδρομικών σε κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων.

- 185 χιλ. ευρώ σε 580 δικαιούχους για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων παροχών υγείας σε ασφαλισμένους.

- 300 χιλ. ευρώ σε 140 δικαιούχους για το επίδομα συμπαράστασης του τέως ΤΑΥΤΕΚΩ.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

- 34 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 75.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

- 45. εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 40.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

- 500.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 950 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

3. Τέλος, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προγραμματίζει καταβολές για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που αφορούν σε αναστολές συμβάσεων για την περίοδο Μαρτίου 2020-Φεβρουαρίου 2021 (για τις οποίες είχαν υποβληθεί συμπληρωματικές δηλώσεις), καθώς και για την άδεια ειδικού σκοπού για την περίοδο 15 Μαρτίου 2020-31 Δεκεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, μόλις οριστικοποιηθεί η επεξεργασία των σχετικών στοιχείων.

Γ.Μπ.



