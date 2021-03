Κοινωνία

“Εξαφανίστηκε” η θάλασσα - Βάρκες βγήκαν στη στεριά (βίντεο)

Από τον Θερμαϊκό μέχρι την Κρήτη, το φαινόμενο της άμπωτης έχει προκαλέσει αίσθηση. Πώς εξηγούν το φαινόμενοι οι επιστήμονες.​​