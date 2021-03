Κοινωνία

Φωτιά στο Αιγάλεω

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Κτήριο έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Συναγερμός σήμανε, αργά το απόγευμα της Δευτέρας, στην Πυροσβεστική έπειτα από φωτιά που έχει ξεσπάσε σε κτήριο στο Αιγάλεω.

Το κτήριο βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Αγίας Άννης και Καστοριάς. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα.

Σύμφωνα με την ΠΥ δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι.