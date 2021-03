Πολιτική

Διπλωματικές πηγές: καμία συζήτηση για οριοθέτηση ΑΟΖ Αιγύπτου - Τουρκίας

Τι συζητήθηκε ανάμεσα στον Δένδια και τον Αιγύπτιο ομόλογο του και γιατί τα δημοσιεύματα που μιλούσαν για προσέγγιση Καΐρου – Άγκυρας, χαρακτηρίστηκαν ως παραπληροφόρηση.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «η χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Σάμεχ Σούκρυ, η οποία έλαβε χώρα μετά την τηλεφωνική συνομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αιγύπτιου Προέδρου Αμπτελφατάχ Eλ Σίσι την περασμένη εβδομάδα, έγινε σε εξαιρετικό κλίμα.

Συζητήθηκαν τόσο οι διμερείς σχέσεις όσο και οι περιφερειακές εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό τονίστηκε δίχως περιστροφές ότι δεν υπάρχει καμία συζήτηση ή προοπτική για οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας. Σχετικά δημοσιεύματα που μιλούσαν για προσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκίας χαρακτηρίστηκαν μάλιστα ως παραπληροφόρηση».

Πάντα σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους του ΥΠΕΞ, «επισημαίνεται ότι το Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου εξέδωσε νέα προκήρυξη οικοπέδων, στην οποία έχει αφαιρεθεί η προκήρυξη που είχε γίνει για οικόπεδο ανατολικά του 28ου μεσημβρινού. Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών στη χθεσινή του δήλωση από τη Λάρνακα, η εν λόγω τροποποίηση είναι ένα τεχνικό θέμα που αφορά την Αιγυπτιακή πλευρά. Σημειώνεται ότι όσον αφορά την ελληνική πλευρά, το ζήτημα που είχε προκύψει τις προηγούμενες ημέρες θεωρείται λήξαν».

Και καταλήγουν οι ίδια διπλωματικές πηγές, «συγκρατείται ότι κατά την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά το άριστο κλίμα των διμερών σχέσεων, όπως αυτό αντικατοπτρίζεται στις εγκάρδιες σχέσεις μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπτελφατάχ Eλ Σίσι, καθώς και της στενής προσωπικής σχέσης του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον ομόλογό του Σάμεχ Σούκρυ, η οποία παίζει καταλυτικό ρόλο στην αλληλο-κατανόηση και την αποφυγή οποιονδήποτε ενδεχομένων παρεξηγήσεων που μπορεί ενδεχομένως να προκύπτουν.

Τέλος, συγκρατείται η συνάντηση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γκέιτ. Κατά την εν λόγω συνάντηση ο Άραβας Αξιωματούχος αναφέρθηκε εκτεταμένα και άσκησε έντονη κριτική στην συνεχή παρέμβαση της Τουρκίας στις εσωτερικές υποθέσεις Αραβικών κρατών, όπως η Λιβύη, η Συρία, αλλά και το Ιράκ. Επίσης συμφωνήθηκε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και του Αραβικού Συνδέσμου προκειμένου να υπογραφεί σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding)».