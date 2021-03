Τεχνολογία - Επιστήμη

Διαδίκτυο: “Παιχνίδι” οδηγεί παιδιά στην αυτοκτονία (εικόνες)

Προειδοποίηση στους γονείς από τον Μανώλη Σφακιανάκη, ιδρυτή του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια.

"Καμπανάκι" από τον Μανώλη Σφακιανάκη, ιδρυτή του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια (CSII), για νέο διαδικτυακό κίνδυνο για τα παιδιά.

Κάποιος ή κάποιοι, υπό το όνομα "Jonathan Galindo" (Τζόναθαν Γκαλίντο), φτιάχνουν προφίλ σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης όπως το Facebook, το TikTok και το Instagram και αποστέλλουν μηνύματα σε παιδιά (συνήθως 8 με 15 ετών), προκαλώντας να συμμετάσχουν σε ένα "παιχνίδι" που αποτελείται από μια σειρά επικίνδυνων προκλήσεων.





Οι πρώτες προκλήσεις είναι συνήθως του τύπου «Πρέπει να ξυπνήσεις τα μεσάνυχτα» ή «Πρέπει να δεις μια τρομακτική ταινία μόνος σου/ μόνη σου».

Σύντομα όμως, η επικινδυνότητα των προκλήσεων κλιμακώνεται, με τον φερόμενο ως "Jonathan Galindo" να ζητάει από τα παιδιά να σταθούν στην άκρη μιας ταράτσας ή να προβούν στον αυτοτραυματισμό τους και σε πολλές περιπτώσεις στην αυτοκτονία.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν τα εν λόγω προφίλ εικονίζουν έναν άντρα ή περισσότερους, μασκαρεμένους με τρόπο που να θυμίζει ποντίκι ή σκύλο.

Μια Ελληνίδα μητέρα αναφέρει ότι ο "Galindo" προσέγγισε την 9χρονη κόρη της.

Η νέα επικίνδυνη αυτή τάση έχει φτάσει δυστυχώς ως και την Ελλάδα και θυμίζει τα περιστατικά που έλαβαν χώρα μερικά χρόνια πριν, με την υπόθεση της "μπλε φάλαινας".

Μάλιστα, η αυτοκτονία ενός 15χρονου στο Κερατσίνι, πριν από λίγες ημέρες, ενδέχεται να συνδέεται με το εν λόγω διεστραμμένο διαδικτυακό "παιχνίδι".

Ο Μανώλης Σφακιανάκης δήλωσε πως έχει ήδη στα χέρια του το όνομα ενός από τους Έλληνες "Jonathan Galindo", ωστόσο τονίζει στους γονείς πως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά τις κινήσεις των παιδιών τους στο ίντερνετ και τα άτομα με τα οποία έρχονται σε επαφή.