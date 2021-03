Life

“Special Report”: Τα Πανεπιστήμια και το νέο πλαίσιο για την φύλαξη τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε πρυτάνεις, καθηγητές και φοιτητές. Τι απαντά η Κυβέρνηση. O Δημήτρης Μπουραντώνης μιλά για την επίθεση που δέχθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.