Βεβήλωσαν εικόνα της Παναγίας στο Σύνταγμα (βίντεο)

Έσπασαν και πάτησαν εικόνα της Παναγίας που κρατούσε περαστικός. Η οργισμένη αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με βεβήλωση εικόνας της Παναγίας, κατά τη διάρκεια της πορείας υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας.

Διαδηλωτές επιτέθηκαν σε περαστικό που κρατούσε την εικόνα και αφού του την άρπαξαν, την έριξαν κάτω κι άρχισαν να την σπάνε και να την πατούν!

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο υπουργός Υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, γράφοντας χαρακτηριστικά:

Το φοβερό με το βίντεο με την καταστροφή της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας και του Χριστού είναι ότι εάν ο άτυχης περαστικός δεν κράταγε την Παναγία, αλλά μία σελίδα από το Κοράνι πχ δεν θα τον πείραζαν και αν κάποιος το τολμούσε όλη η Αριστερά θα ήταν στα κάγκελα σήμερα και σωστά. pic.twitter.com/AXWRBnCAiT — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) March 10, 2021