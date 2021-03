Κόσμος

Εμβόλια: Συμφωνία ΕΕ - Pfizer/Biontech για επιπλέον δόσεις

Η Κομισιόν εξασφάλισε επιπλέον 4 εκατ. δόσεις για τον Μάρτιο. Τι δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε συμφωνία με τις BioNTech-Pfizer για την προμήθεια τεσσάρων εκατομμυρίων επιπλέον δόσεων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 για τα κράτη μέλη κατά τις επόμενες δύο εβδομάδες, με σκοπό την αντιμετώπιση σημείων με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό κρουσμάτων του κορονοϊού και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στα σύνορα.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Απαιτείται γρήγορη και αποφασιστική δράση για να αντιμετωπιστούν οι επιθετικές παραλλαγές του ιού και να βελτιωθεί η κατάσταση στα σημεία με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω σήμερα συμφωνία με τις BioNTech-Pfizer, χάρη στην οποία θα διατεθούν στα κράτη μέλη συνολικά τέσσερα εκατομμύρια δόσεις εμβολίων πριν από το τέλος του Μαρτίου, οι οποίες θα παρασχεθούν επιπλέον των δόσεων που έχουν προγραμματιστεί για παράδοση. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να διατηρήσουν υπό έλεγχο την εξάπλωση νέων παραλλαγών. Μέσω της στοχευμένης χρήσης τους εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαίες, ιδίως στις παραμεθόριες περιοχές, οι δόσεις αυτές θα συμβάλλουν επίσης στη διασφάλιση ή την αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας αγαθών και προσώπων, κάτι που είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία των συστημάτων υγείας και της ενιαίας αγοράς.».

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης στα κράτη μέλη. Παρά την τρέχουσα μείωση του αριθμού των θανάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, λόγω του εμβολιασμού των ηλικιωμένων και των πλέον ευάλωτων ατόμων, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την εμφάνιση μιας σειράς σημείων με ιδιαίτερο υψηλό αριθμό κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό οφείλεται ιδίως στην εξάπλωση νέων παραλλαγών, οι οποίες είναι πιο μεταδοτικές. Το εμβόλιο των BioNTech-Pfizer έχει αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικό έναντι όλων των επί του παρόντος γνωστών παραλλαγών του ιού που προκαλεί τη νόσο COVID-19. Περιφέρειες όπως το Τιρόλο στην Αυστρία, η Νίκαια και η Moselle στη Γαλλία, το Bolzano στην Ιταλία και ορισμένα τμήματα της Βαυαρίας και της Σαξονίας στη Γερμανία, αλλά και σε πολλά άλλα κράτη μέλη, έχουν σημειώσει κατακόρυφη αύξηση του αριθμού των λοιμώξεων και των νοσηλιών κατά τις τελευταίες εβδομάδες, με αποτέλεσμα τα κράτη μέλη να λάβουν αυστηρά μέτρα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιβάλουν νέους συνοριακούς ελέγχους.

Η Επιτροπή, προκειμένου να στηρίξει τα κράτη μέλη στις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις εξελίξεις αυτές, διαπραγματεύθηκε με τις BioNTech-Pfizer τη δυνατότητα των κρατών μελών να παραγγείλουν συμπληρωματικές δόσεις εμβολίων. Η αύξηση των δόσεων που θα παραδοθούν τον Μάρτιο είναι αποτέλεσμα της επιτυχούς επέκτασης των παραγωγικών ικανοτήτων στην Ευρώπη, η οποία ολοκληρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου.

Συνολικά, θα διατεθούν προς αγορά στα κράτη μέλη τέσσερα εκατομμύρια δόσεις, κατ' αναλογία προς τον πληθυσμό τους. Όλες αυτές οι δόσεις θα παραδοθούν πριν από το τέλος Μαρτίου. Οι δόσεις αυτές προστίθενται στο χρονοδιάγραμμα παραδόσεων που έχει συμφωνηθεί επί του παρόντος μεταξύ των κρατών μελών και των BioNTech-Pfizer.