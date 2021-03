Αθλητικά

Η Λαμία άφησε στον... πάτο την ΑΕΛ

Η θεσσαλική ομάδα οδεύει προς τη Super League 2.

Το χρυσό γκολ του Ντέλετιτς στο 88’ ξέρανε την Λάρισα (2-1), έστειλε τη Λαμία στο +6 και με την ισοβαθμία δική της, αφήνοντας τους βυσσινί μόνους τελευταίους και σε πορεία προς τη SL2.

Το παιχνίδι είχε χαρακτήρα τελικού και για τις δύο ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο κυνήγι της παραμονής και πριν από την σέντρα «έβλεπαν» τον…κόσμο της Super League απ΄τις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας (Λαμία 19 βαθμοί – ΑΕΛ 16 βαθμοί).

Οι γηπεδούχοι μπήκαν στο παιχνίδι με τη διάθεση να πιέσουν ψηλά και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που θα τους επέτρεπαν να φτάσουν στην επίτευξη ενός γρήγορου γκολ.

Στο πρώτο λεπτό ένα σουτ του Καραμάνου από το ημικύκλιο της περιοχής απέκρουσε ο Νάγκι. Οι φιλοξενούμενοι «απάντησαν» στις τελικές προσπάθειες, με ένα σουτ του Ακούνια που κατέληξε άουτ στο 8΄

Χωρίς αξιόλογες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες κύλησε το πρώτο μισάωρο, με το παιχνίδι να αποκτά καλύτερο ρυθμό και να…ανάβει στο 34΄και το χρονικό σημείο στο οποίο η Λαμία βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ ο Τζανετόπουλος βρέθηκε απέναντι από τον Νάγκι και σούταρε, ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ απέκρουσε και ο Αντέτζο που καραδοκούσε πήρε το… ριμπάουντ και με κοντινό πλασέ έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους (1-0).

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το γκολ που πέτυχε έριξε το περισσότερο βάρος στο πως θα καταφέρει να πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 1-0 για την ανάπαυλα του ημιχρόνου, παρά στο πως θα πετύχει ένα δεύτερο γκολ.

Η ΑΕΛ χτύπησε το καμπανάκι στους Φθιώτες με μια προβολή του Πινακά που πέρασε άουτ και ισοφάρισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων.



Μετά από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Γιακιμόφσκι, η μπάλα χτύπησε στο δεύτερο δοκάρι βρήκε στον Επασί και κατέληξε στα δίχτυα (1-1).

Η πρώτη καλή στιγμή του β΄ημιχρόνου ανήκε στους γηπεδούχους στο 52΄όταν μετά από κεφαλιά του Αντέτζο ο Νάγκι έκανε σπουδαία επέμβαση και απέτρεψε την παραβίαση της εστίας της ΑΕΛ για δεύτερη φορά.

Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά μετά το 60΄με τις συχνές διακοπές να παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό.

Μετά το 70΄η ΑΕΛ έπαιξε το «χαρτί» του Μουκαντζό και η Λαμία του έμπειρου Πίτι χωρίς ωστόσο να αλλάξουν οι ισορροπίες της αναμέτρησης μέχρι το 87΄. Σε εκείνο το χρονικό σημείο ανέλαβε δράση ο Ντέλετιτς και με κοντινή προβολή μετά από κεφαλιά του Αραμπούλι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (2-1) κι αυτό το γκολ έδωσε τους τρεις πολύτιμους βαθμούς στη Λαμία.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έφτασε τους 22 βαθμούς και άφησε πίσω της στη βαθμολογία τους Παναιτωλικό (20 β.), ΟΦΗ (19β.) και ΑΕΛ (16β.) με την θεσσαλική ομάδα να οδεύει προς τη Super League 2.

Οι συνθέσεις

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Σκόνδρας, Μαρτίνες, Μπεχαράνο (95΄Βασιλακάκης), Τζανδάρης, Ρόμανιτς (76΄Πίτι), Ντέλετιτς (95λ΄Τζέιμς), Καραμάνος, Αραμπούλι.

ΑΕΛ (Τζιανλούκα Φέστα): Νάγκι, Ηλιάδης, Στίφλερ, Ντουρμισάι (85΄Νούνιτς), Γιακομόφσκι, Πινακάς (73΄Μουκαντζό), Ζίζιτς, Μαξιμένκο, Ακούνια, Κολομπίνο, Γκράουρ.