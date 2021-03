“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση η Πέμπτη (εικόνες)

Life

Τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Τι αποκαλύπτουν για την ζωή τους, για μέλλοντες γάμους και για την επαγγελματική πορεία τους.

Την Πέμπτη 11 Μαρτίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Δημήτρη Πυργίδη, τον γνωστό σε όλους «ΧΑΟΣ». Ο ροκάς επιχειρηματίας, που ξεχώρισε στο «Big Brother» με την εκκεντρική του εμφάνιση, αποκαλύπτει τον λόγο που δήλωσε συμμετοχή, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την παραμονή του στο σπίτι του Μεγάλου Αδελφού.

Πώς προέκυψε η ατάκα «ΧΑΟΣ», που είναι σήμα κατατεθέν του, και γιατί έχει επιλέξει στη ζωή του να τα παίρνει όλα στην πλάκα και τον χαβαλέ; Τέλος, αναφέρεται στην Πάολα, η οποία είναι καλή του φίλη, καθώς και στον μεγάλο του «αδερφό», που δεν είναι άλλος από τον Γιάννη Σπαλιάρα.

Στην παρέα του «The 2Night Show» και ο Δημήτρης Αποστόλου. Ο ταλαντούχος σεναριογράφος μιλάει για την πολυετή συνεργασία με το καλλιτεχνικό του δίδυμο, Αλέξανδρο Ρήγα, τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και τις αδικίες που βίωσαν επαγγελματικά. Αποκαλύπτει το επαγγελματικό «τραύμα» που τους κλόνισε, μέχρι να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους στην «Τούρτα Της Μαμάς» που προβάλλεται στην ΕΡΤ.

Επίσης, εξηγεί γιατί έκαψε στη φωτιά το σενάριο του τρίτου κύκλου της επιτυχημένης σειράς «Δύο Ξένοι» και περιγράφει πώς θα είχαν εξελιχθεί οι χαρακτήρες και η πλοκή αν συνεχιζόταν. Μεταξύ άλλων, σχολιάζει τα όσα συμβαίνουν στο θέατρο το τελευταίο διάστημα και τάσσεται ανοιχτά υπέρ των θυμάτων, τονίζοντας πως υπάρχουν και σοβαρότερα εγκλήματα στον χώρο του θεάματος, που δεν θα δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Τέλος, αναφέρεται στους δύο μονάκριβους γιους του και αποκαλύπτει πόσο πολύ του λείπουν, μετά τον χωρισμό από την πρώην σύζυγό του, λόγω της μεγάλης απόστασης που τους χωρίζει.

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Ο ταλαντούχος ηθοποιός και σκηνοθέτης μιλάει για τη μητέρα του, Φιλαρέτη Κομνηνού. Αποκαλύπτει τους λόγους που για χρόνια δεν ήθελε να συνδέουν το όνομά του με το δικό της, όσον αφορά στα επαγγελματικά του, ενώ εξηγεί πώς πήρε την απόφαση να συνεργαστούν στην παράσταση «Αρίστος», μια αναφορά στον Αριστείδη Παγκρατίδη, τον Δράκο του Σέιχ Σου, έναν άνθρωπο που συγκλόνισε και δίχασε την κοινή γνώμη.

Επίσης, αναφέρεται στην ενασχόλησή του με τη μουσική, στο συγκρότημα «Polkar», καθώς και στα τραγούδια του, που έγιναν viral εν μέσω καραντίνας. Ο Γιώργος Παπαγεωργίου ερμηνεύει, ζωντανά, μια από τις επιτυχίες του και τέλος αποκαλύπτει πότε θα γίνει ο γάμος του με την εκλεκτή της καρδιάς του, Δανάη Μιχαλάκη.

