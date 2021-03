Αθλητικά

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για Ρομπίνιο

Κατηγορείται ότι στις 22 Ιανουαρίου 2013 βίασε με την παρέα του μια 22χρονη σε ντίσκο του Μιλάνου.

Δικαστήριο του Μιλάνου απέρριψε και την έφεση και επιβεβαίωσε την 9ετή ποινή φυλάκισης για τον πρώην παίκτη της Μίλαν, Ρομπίνιο, για ομαδική σεξουαλική βία σε γεγονός που χρονολογείται από το 2013, με το βιασμό γυναίκας, που ήταν τότε 23 ετών. Η ποινή των 9 ετών έχει επίσης επιβεβαιωθεί για έναν φίλο του Ρομπίνιο, τον Ρικάρντο Φάλκο. Τον περασμένο Δεκέμβριο το εφετείο επιβεβαίωσε την ποινή, ο Ρομπίνιο άσκησε έφεση, η οποία απορρίφθηκε χθες.

Τώρα αναμένεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης του μιας και βρίσκεται στη Βραζιλία και όχι στην Ιταλία. Ο Ρομπίνιο είχε κληθεί να αποζημιώσει την 23χρονη με 60.000 ευρώ, ενώ οι δικηγόροι της ζήτησαν τη φυλάκισή του για δέκα χρόνια. Ο Ρομπίνιο, που αγωνίστηκε στη Μίλαν από το 2010 μέχρι το 2014 και σε 108 συμμετοχές έβαλε 25 γκολ, υποστηρίζει μέχρι σήμερα πως είναι αθώος.

Σύμφωνα με όσα διαπίστωσαν οι ερευνητές, ο Ρομπίνιο και οι φίλοι του -τέσσερις από τους οποίους δεν έχουν ταυτοποιηθεί- το βράδυ της 22ας Ιανουαρίου 2013 μέθυσαν την κοπέλα σε σημείο να την καταστήσουν αναίσθητη και στη συνέχεια τη βίασαν με τη σειρά. Χωρίς να είναι σε θέση να αντισταθεί, την πήγαν στο βεστιάριο ενός νυχτερινού κλαμπ του Μιλάνου, όπου η νεαρή γυναίκα επρόκειτο να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Σύμφωνα με τους δικαστές, ο Ρομπίνιο και ο φίλος του έδειξαν «απόλυτη περιφρόνηση» για το κορίτσι, «που εκτέθηκε σε επαναλαμβανόμενες ταπεινώσεις, καθώς και πράξεις σεξουαλικής βίας». Από τις συνομιλίες των κινητών τηλεφώνων προέκυψε ότι η νεαρή γυναίκα περιγράφηκε από τους κατηγορούμενους «με επίθετα και όρους που ήταν συχνά κυνικοί και περιφρονητικοί, ξεκάθαρα σημάδια αδίστακτων (ατόμων) και με σχεδόν βέβαιη επίγνωση μελλοντικής ατιμωρησίας».