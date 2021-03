Κοινωνία

Υπόθεση Λιγνάδη: νυχτερινή κατάθεση από τον δεύτερο μηνυτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 25χρονος, που η μήνυσή του οδήγησε στην απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του καλλιτέχνη, ήρθε από τη Σουηδία και εξετάστηκε νυχτερινές ώρες για λόγους προστασίας.

Κατάθεση με τήρηση απόλυτης διακριτικότητας έδωσε στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση Λιγνάδη ο δεύτερος από τους δύο καταγγέλλοντες βιασμό, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του καλλιτέχνη.

Ο 25χρονος, που η μήνυσή του οδήγησε στην απαγγελία κατηγορίας σε βάρος του καλλιτέχνη, ήρθε από τη Σουηδία όπου κατοικεί μόνιμα και εξετάστηκε νυχτερινές ώρες για λόγους προστασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος φέρεται να επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της μήνυσης του, σύμφωνα με την οποία φέρεται ο καλλιτέχνης να τον βίασε το 2010, σε χρόνο δηλαδή που ο μηνυτής ήταν ανήλικος.

Επίσης ο μάρτυρας φαίνεται ότι πρότεινε στη δικαστική λειτουργό την εξέταση δύο προσώπων, που ανήκαν τότε στο φιλικό περιβάλλον του, προκειμένου καταθέσουν στοιχεία που, κατά τον 25χρονο, επιβεβαιώνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές του κατηγορούμενου. Οι δύο προτεινόμενοι μάρτυρες, σύμφωνα με τον 25χρονο, είναι στην διάθεση της δικαστικής λειτουργού να καταθέσουν ενόρκως.