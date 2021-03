Αθλητικά

Νέα κρούσματα κορονοϊού σε ΠΑΕ της Super League

Τι ανακοίνωσαν οι υπεύθυνοι της ομάδας, μετά από τον έλεγχο σε παίκτες και προπονητικό τιμ.

Ο κορονοϊός χτύπησε την... πόρτα του Αστέρα Τρίπολης, καθώς οι Αρκάδες γνωστοποίησαν με σημερινή ανακοίνωσή τους ότι, στον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε χθες σε παίκτες, μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος και προσωπικό της ομάδας, ανιχνεύθηκαν δύο θετικά δείγματα. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι προσβληθέντες έχουν τεθεί σε απομόνωση, ενώ σήμερα το πρωί θα γίνουν νέα τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν αύριο (14/3) γνωστά.

Η ανακοίνωση του Αστέρα Τρίπολης έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ανακοινώνει ότι στον μοριακό έλεγχο που διενεργήθηκε την Παρασκευή (12/03) στους ποδοσφαιριστές, τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος και το προσωπικό της ομάδας, ανιχνεύθηκαν δύο δείγματα θετικά στον κορονοϊό.

Τηρώντας πιστά το Υγειονομικό Πρωτόκολλο με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, η ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Τα δύο μέλη της ομάδας τα οποία βρέθηκαν θετικά έχουν ήδη απομονωθεί και είναι σε κατ' οίκον περιορισμό, ενώ το πρωί του Σαββάτου (13/03) θα διενεργηθούν επαναληπτικά τεστ, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά το πρωί της Κυριακής (14/03)».