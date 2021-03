Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα με κακοκαιρία από την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σταδιακή η επιδείνωση των συνθηκών στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δείτε την πρόγνωση.

Μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή με βροχές και τοπικές καταιγίδες. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, την Καθαρά Δευτέρα, πέραν του άστατου καιρού, θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων, δημιουργώντας προβλήματα σε στεριά και θάλασσα.

Αναλυτικότερα, την Κυριακή ο καιρός θα καταστεί άστατος με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, καθώς επίσης μετά το μεσημέρι σε περιοχές της Δυτικής και Βόρειας Ελλάδας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις, με εντάσεις που στο Νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τα έξι μποφόρ.

Την Καθαρά Δευτέρα βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν στο σύνολο της χώρας με τα φαινόμενα κατά τόπους να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, καθώς και σε περιοχές της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας με χαμηλότερο υψόμετρο. Παράλληλα, θα επικρατήσουν πολύ ενισχυμένοι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις που από τις μεσημεριανές ώρες θα φτάνουν κατά τόπους τα 8-9 μποφόρ.