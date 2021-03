Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: να υπάρξει πολιτικό μορατόριουμ για τις συγκεντρώσεις

Για εφιαλτικές εβδομάδες έκανε λόγο εκπρόσωπος των διασωστών του ΕΚΑΒ. Τι λέει ο Καθ. Μικροβιολογίας για τα αυξημένα κρούσματα και τις μεταλλάξεις.

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι» ήταν ο Καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος

«Το ύπουλο με τον κορονοϊό είναι ότι πολλοί νοσούν χωρίς συμπτώματα και ότι μόλις το 2% του πληθυσμού θα νοσήσει, άρα σου λένε πολλοί ότι το 98% θα την σκαπουλάρει και επομένως ας κάνουμε και κούλουμα και Καρναβάλι, ας μαζευόμαστε κτλ,», σημείωσε ο κ. Βατόπουλος, κάνοντας λόγο για παράλογη λογική που ωφελεί την διασπορά του κορονοϊού.

Όπως σημείωσε, «Ο ιός μεταδίδεται σε κάθε συγκέντρωση. Καλό θα είναι να υπάρξει ένα μορατόριουμ από τις πολιτικές δυνάμεις. Είτε με την μη κατάθεση νομοσχεδίων από την κυβέρνηση που προκαλούν αντιδράσεις, εφόσον αυτό είναι εφικτό καθώς θα πρέπει να ασκείται η διοίκηση του Κράτους, είτε με την στάση μιας πιο υπεύθυνης αντιμετώπισης. Σε οποιαδήποτε συγκέντρωση ανθρώπων μπορεί να υπάρξει υπερμετάδοση του ιού».

«Όταν εννοώ μορατόριουμ, εννοώ μορατόριουμ των πάντων και κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και συλλογικοτήτων και των πάντων. Τώρα έχουμε πρόβλημα δημόσιας υγείας και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό. Ας έχουμε χρόνο να τσακωθούμε αργότερα», σημείωσε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας.

Όπως υπογράμμισε, «η βρετανική μετάλλαξη μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα. Το δεύτερο ή τρίτο κύμα των επιδημιών αυτών είναι πολύ πιο ισχυρό από το πρώτο κρούσματα παραδοσιακά, το έχουμε δει διαχρονικά στις επιδημίες γρίπης. Η διαφορά εδώ είναι ότι αν και περισσότερα τα κρούσματα είναι πιο ήπια και σε νεότερες ηλικίες, ενώ οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, προφανώς και λόγω των εμβολιασμών, αντιμετωπίζουν λιγότερα προβλήματα σε σχέση με το πρώτο κύμα».

Νωρίτερα, εκπρόσωπος των διασωστών του ΕΚΑΒ ανέφερε στην εκπομπή ότι προσφάτως συμπληρώθηκε ένας χρόνος απο την έναρξη της πανδημίας, όμως οι τελευταίες δύο εβδομάδες, ειδικά στην Αττική ειναι οι πλέον δύσκολες, αφού έχουν πολλαπλασιαστεί και είναι πολλά σε αριθμό τα περιστατικά με κορονοϊό που καλούνται να διαχειριστούν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.